|Langzeit-Performance
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30.10.2026 19:43:13
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000010 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIB investiert, befänden sich nun 984 251 968,50 SHIBA INU in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 29.10.2026 auf 0,000005 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 566,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,33 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.11.2025 bei 0,000010 USD.
Redaktion Finanzen.net
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