Stellar wurde am 16.11.2021 zu einem Wert von 0,3449 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28 995,34 Stellar. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 982,68 USD, da sich der Wert von Stellar am 16.11.2026 auf 0,1374 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,17 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 14.11.2026 erreicht und liegt bei 0,1336 USD. Am 29.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2624 USD.

Redaktion Finanzen.net