|Langzeit-Investition
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15.03.2026 11:03:15
So viel Verlust wäre bei einem Sui-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,326 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4 298,85 SUI-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 4 301,65 USD, da Sui am 14.03.2026 1,001 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,98 Prozent abgenommen.
Am 24.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8603 USD. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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