|Investition unter der Lupe
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03.09.2026 11:03:14
So viel Verlust wäre bei einem Tezos-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Tezos wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,7262 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 1 376,94 Tezos in seinem Portfolio. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 02.09.2026 gerechnet (0,2168 USD), wäre das Investment nun 298,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 70,15 Prozent.
Am 12.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Bei 0,7997 USD erreichte der Coin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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