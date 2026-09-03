So viel Verlust wäre bei einem Tezos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Einstieg in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Tezos wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,7262 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 1 376,94 Tezos in seinem Portfolio. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 02.09.2026 gerechnet (0,2168 USD), wäre das Investment nun 298,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 70,15 Prozent.

Am 12.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Bei 0,7997 USD erreichte der Coin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net