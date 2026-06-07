Entwicklung im Fokus 07.06.2026 19:43:13

So viel Verlust wäre bei einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Worldcoin wurde am 06.06.2025 bei 1,064 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 400,41 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,4143 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 894,54 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 3 894,54 USD, was einer negativen Performance von 61,05 Prozent entspricht.

Bei 0,2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

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