|Entwicklung im Fokus
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07.06.2026 19:43:13
So viel Verlust wäre bei einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Worldcoin wurde am 06.06.2025 bei 1,064 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 400,41 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,4143 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 894,54 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 3 894,54 USD, was einer negativen Performance von 61,05 Prozent entspricht.
Bei 0,2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
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