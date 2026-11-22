|Langzeit-Investment
|
22.11.2026 19:43:13
So viel Verlust wäre bei einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Am 21.11.2025 kostete Worldcoin 0,5929 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 16 866,88 Worldcoin in seinem Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 21.11.2026 gerechnet (0,2280 USD), wäre das Investment nun 3 845,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,54 Prozent eingebüßt.
Am 21.11.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2280 USD. Bei 0,6698 USD erreichte der Coin am 16.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0968
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
174,49
|
-0,6300
|
|
-0,36
|Britische Pfund
|
0,838
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9206
|
-0,0053
|
|
-0,57
|Hongkong-Dollar
|
8,5974
|
-0,0043
|
|
-0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.