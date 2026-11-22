Bei einem frühen Einstieg in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 21.11.2025 kostete Worldcoin 0,5929 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 16 866,88 Worldcoin in seinem Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 21.11.2026 gerechnet (0,2280 USD), wäre das Investment nun 3 845,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,54 Prozent eingebüßt.

Am 21.11.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2280 USD. Bei 0,6698 USD erreichte der Coin am 16.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net