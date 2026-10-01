So viel wäre eine USD Coin-Investition von vor 1 Jahr heute wert

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in USD Coin verlieren können.

Am 30.09.2025 kostete USD Coin 0,9998 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,02 USD Coin. Die gehaltenen USD Coin wären am 30.09.2026 100,02 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 1,000 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 0,02 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net