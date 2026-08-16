So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Aptos verlieren können.

Am 15.08.2025 wurde Aptos bei 4,658 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 146,97 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 152,97 USD, da Aptos am 15.08.2026 0,5370 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,47 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,5339 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 05.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net