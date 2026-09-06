APT-Performance im Blick 06.09.2026 11:03:15

So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Investoren gebracht.

Aptos wurde am 05.09.2025 zu einem Wert von 4,252 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 351,94 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 05.09.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 0,6165 USD 1 450,08 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 85,50 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Bei 5,469 USD erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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