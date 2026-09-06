|APT-Performance im Blick
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06.09.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Aptos wurde am 05.09.2025 zu einem Wert von 4,252 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 351,94 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 05.09.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 0,6165 USD 1 450,08 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 85,50 Prozent vermindert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Bei 5,469 USD erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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