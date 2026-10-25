So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Am 24.10.2025 lag der Kurs von Aptos bei 3,305 USD. Bei einem Investment von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,25 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,7160 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,66 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 78,34 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,5138 USD und wurde am 30.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.10.2025 bei 3,587 USD.

Redaktion finanzen.net