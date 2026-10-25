|Hochrechnung
|
25.10.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 24.10.2025 lag der Kurs von Aptos bei 3,305 USD. Bei einem Investment von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,25 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,7160 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,66 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 78,34 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,5138 USD und wurde am 30.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.10.2025 bei 3,587 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1204
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
175,72
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,838
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9244
|
0,0043
|
|
0,46
|Hongkong-Dollar
|
8,7865
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.