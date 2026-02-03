|Performance der Investition
|
03.02.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 02.02.2025 wurde Cardano bei 0,8001 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12 498,70 Cardano. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 737,48 USD, da Cardano am 02.02.2026 0,2990 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,63 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2848 USD und wurde am 03.02.2026 erreicht. Am 02.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,133 USD.
Redaktion finanzen.net
