So viel Wert wäre mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Cardano verlieren können.

Am 02.02.2025 wurde Cardano bei 0,8001 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12 498,70 Cardano. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 737,48 USD, da Cardano am 02.02.2026 0,2990 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,63 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2848 USD und wurde am 03.02.2026 erreicht. Am 02.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,133 USD.

Redaktion finanzen.net

