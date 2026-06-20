|Einblick in die Performance
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20.06.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25 587,10 Hedera. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 054,32 USD, da sich der Wert von Hedera am 19.06.2026 auf 0,080288 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,46 Prozent verringert.
Am 10.06.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,077741 USD. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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