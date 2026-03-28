So viel Wert wäre mit einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Gestern vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 46,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 21,35 Internet Computer im Portfolio. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,221 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,43 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 95,26 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2,085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net