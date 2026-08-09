|Entwicklung des Investments
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09.08.2026 11:03:14
So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen
Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4,653 USD gehandelt. Bei einem APT-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214,90 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,6023 USD), wäre die Investition nun 129,44 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 129,44 USD, was einer negativen Performance von 87,06 Prozent entspricht.
Bei 0,5510 USD erreichte APT am 01.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
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