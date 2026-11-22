Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Investments gewesen.

Am 21.11.2025 wurde Aptos bei 2,393 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 417,83 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,3709 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,97 USD wert. Damit wäre die Investition 84,50 Prozent weniger wert.

Am 20.11.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3707 USD. Am 24.11.2025 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,346 USD.

Redaktion Finanzen.net