So viel Wert wäre mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Cardano Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren wurde Cardano bei 2,141 USD gehandelt. Bei einem ADA-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 467,16 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2061 USD), wäre die Investition nun 96,28 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 96,28 USD, was einer negativen Performance von 90,37 Prozent entspricht.

Bei 0,1434 USD erreichte ADA am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 28.10.2025 erreicht und liegt bei 0,6466 USD.

Redaktion finanzen.net