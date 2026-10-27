|Entwicklung des Investments
|
27.10.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verloren gegangen
Gestern vor 5 Jahren wurde Cardano bei 2,141 USD gehandelt. Bei einem ADA-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 467,16 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2061 USD), wäre die Investition nun 96,28 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 96,28 USD, was einer negativen Performance von 90,37 Prozent entspricht.
Bei 0,1434 USD erreichte ADA am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 28.10.2025 erreicht und liegt bei 0,6466 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,113
|
-0,0001
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
175,81
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8364
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9226
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
8,7305
|
0,0001
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.