So viel Wert wäre mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen

Chainlink wurde am 29.01.2021 bei 22,76 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,94 Chainlink in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 487,68 USD, da Chainlink am 29.01.2026 11,10 USD wert war. Damit wäre die Investition um 51,23 Prozent gesunken.

Am 30.01.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 10,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net