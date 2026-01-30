|Profitable LINK-Anlage?
|
30.01.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen
Chainlink wurde am 29.01.2021 bei 22,76 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,94 Chainlink in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 487,68 USD, da Chainlink am 29.01.2026 11,10 USD wert war. Damit wäre die Investition um 51,23 Prozent gesunken.
Am 30.01.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 10,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1861
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,609
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,866
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9164
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,2664
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.