So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr verloren gegangen

Ethereum Classic kostete gestern vor 1 Jahr 20,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 48,80 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 22.02.2026 gerechnet (8,505 USD), wäre das Investment nun 415,07 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 58,49 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8,047 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net