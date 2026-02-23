Lohnendes ETC-Investment? 23.02.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Ethereum Classic-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Ethereum Classic kostete gestern vor 1 Jahr 20,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 48,80 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 22.02.2026 gerechnet (8,505 USD), wäre das Investment nun 415,07 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 58,49 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8,047 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1792
-0,0003
-0,03
Japanischer Yen
182,3225
-0,4075
-0,22
Britische Pfund
0,8742
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,913
-0,0004
-0,05
Hongkong-Dollar
9,22
0,0041
0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:28 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: US-Börsen mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen