Langzeit-Performance 06.07.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Ethereum Classic Investoren gebracht.

Ethereum Classic war am 05.07.2023 19,38 USD wert. Bei einem ETC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 515,96 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 727,56 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.07.2026 auf 7,224 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 62,72 Prozent.

Bei 6,769 USD erreichte ETC am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

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