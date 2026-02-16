So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in Ethereum Classic hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.02.2021 wurde Ethereum Classic bei 15,02 USD gehandelt. Bei einer ETC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,657 Ethereum Classic. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 15.02.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8,720 USD 58,05 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,95 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETC am 05.02.2026 bei 8,047 USD. Bei 24,70 USD erreichte der Coin am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net