So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren gegangen

Anleger, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 68,07 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,469 ETC im Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8,166 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 88,00 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Am 20.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net