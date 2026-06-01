|ETC-Investition
|
01.06.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren gegangen
Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 68,07 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,469 ETC im Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8,166 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 88,00 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Am 20.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1619
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
185,88
|
0,1500
|
|
0,08
|Britische Pfund
|
0,8636
|
-0,0009
|
|
-0,11
|Schweizer Franken
|
0,9155
|
0,0005
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1059
|
-0,0110
|
|
-0,12
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Anleger verhalten -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.