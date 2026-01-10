Langzeit-Performance 10.01.2026 11:03:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Einstieg verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 10,12 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 988,50 ICP im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 159,93 USD, da Internet Computer am 09.01.2026 3,197 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68,40 Prozent eingebüßt.

Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 11,37 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

