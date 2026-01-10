|Langzeit-Performance
|
10.01.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren gegangen
Vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 10,12 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 988,50 ICP im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 159,93 USD, da Internet Computer am 09.01.2026 3,197 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68,40 Prozent eingebüßt.
Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 11,37 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
-0,0021
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
183,791
|
0,9410
|
|
0,51
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0697
|
-0,0153
|
|
-0,17
