|Profitable ICP-Anlage?
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01.08.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen
Internet Computer wurde am 26.10.2021 bei 46,84 USD gehandelt. Bei einem ICP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,35 Internet Computer in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 44,15 USD, da Internet Computer am 31.07.2026 2,068 USD wert war. Damit wäre die Investition um 95,59 Prozent gesunken.
Am 29.07.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,057 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8,964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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