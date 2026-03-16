So viel Wert wäre mit einem Investment in Litecoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Litecoin wurde am 15.03.2025 zu einem Wert von 92,54 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in LTC investiert hat, hat nun 1,081 Litecoin im Portfolio. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 56,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,67 USD wert. Mit einer Performance von -39,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net