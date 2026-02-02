LTC-Investment 02.02.2026 11:03:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in Litecoin von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Litecoin verlieren können.

Am 01.02.2021 lag der Kurs von Litecoin bei 131,86 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 0,7584 Litecoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 01.02.2026 auf 58,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,37 USD wert. Mit einer Performance von -55,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 01.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58,50 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 19.02.2025 bei 135,07 USD.

