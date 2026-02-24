|Langzeit-Performance
So viel Wert wäre mit einem Investment in Neo von vor 1 Jahr verloren gegangen
Vor 1 Jahr notierte Neo bei 10,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,419 NEO im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25,02 USD, da Neo am 23.02.2026 2,656 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,98 Prozent eingebüßt.
Am 24.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,617 USD. Am 02.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 10,29 USD.
