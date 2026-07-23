Investition im Blick 23.07.2026 11:03:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Polkadot Anlegern gebracht.

Am 22.07.2025 kostete Polkadot 4,543 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,01 DOT-Coins Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 0,8334 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,35 USD wert. Damit wäre das Investment 81,65 Prozent weniger wert.

Am 28.06.2026 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8103 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 4,540 USD.

Redaktion finanzen.net

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