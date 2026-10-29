|Lohnender DOT-Einstieg?
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29.10.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einem Investment in Polkadot von vor 5 Jahren verloren gegangen
Polkadot notierte am 28.10.2021 bei 41,91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in DOT investierten, hätten nun 238,58 Polkadot im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 240,83 USD, da sich der Wert von Polkadot am 28.10.2026 auf 1,009 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 240,83 USD entspricht einer negativen Performance von 97,59 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOT am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Am 10.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,261 USD.
Redaktion Finanzen.net
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