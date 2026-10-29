Lohnender DOT-Einstieg? 29.10.2026 11:03:15

So viel Wert wäre mit einem Investment in Polkadot von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Polkadot von vor 5 Jahren verloren gegangen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polkadot-Investments gewesen.

Polkadot notierte am 28.10.2021 bei 41,91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in DOT investierten, hätten nun 238,58 Polkadot im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 240,83 USD, da sich der Wert von Polkadot am 28.10.2026 auf 1,009 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 240,83 USD entspricht einer negativen Performance von 97,59 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOT am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Am 10.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,261 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1205
0,0012
0,11
Japanischer Yen
176,4
-0,0400
-0,02
Britische Pfund
0,8363
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9257
0,0052
0,56
Hongkong-Dollar
8,7548
-0,0262
-0,30
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen