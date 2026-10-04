So viel Wert wäre mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5669 USD. Bei einer POL-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 764,03 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 03.10.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,1103 USD 194,51 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,55 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2497 USD.

Redaktion finanzen.net