|Langzeit-Investment
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27.10.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in Ripple von vor 1 Jahr verloren gegangen
Ripple wurde gestern vor 1 Jahr bei 2,646 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XRP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 377,98 Ripple. Die Investition hätte nun einen Wert von 491,11 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.10.2026 auf 1,299 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 491,11 USD, was einer negativen Performance von 50,89 Prozent entspricht.
Am 16.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 28.10.2025 bei 2,608 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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