So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen

Wer vor Jahren in SHIBA INU investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr kostete ein SHIBA INU 0,000020 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 49 554 013,88 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären gestern 387,02 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000008 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,30 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,000007 USD. Bei 0,000020 USD erreichte der Coin am 25.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net