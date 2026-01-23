|Lohnende SHIBA INU-Investition?
So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen
Vor 1 Jahr kostete ein SHIBA INU 0,000020 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 49 554 013,88 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären gestern 387,02 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000008 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,30 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,000007 USD. Bei 0,000020 USD erreichte der Coin am 25.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
