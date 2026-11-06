Rentables SHIBA INU-Investment? 06.11.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in SHIBA INU verlieren können.

Am 04.11.2021 kostete SHIBA INU 0,000050 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in SHIB investiert hat, hat nun 2 000 000,00 SHIBA INU im Portfolio. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 05.11.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000005 USD 9,000 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 91,00 Prozent.

Am 16.07.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Am 10.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000010 USD.

Redaktion Finanzen.net

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