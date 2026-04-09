SOL-Investment im Fokus 09.04.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Solana verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Solana bei 105,50 USD gehandelt. Bei einer SOL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,9479 Solana in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,27 USD, da sich der Wert von Solana am 08.04.2026 auf 82,57 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,73 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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