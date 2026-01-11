Langzeit-Performance 11.01.2026 11:03:14

So viel Wert wäre mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Sui Investoren gebracht.

Sui war am 10.01.2025 5,131 USD wert. Bei einem SUI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 949,07 Sui in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 495,16 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.01.2026 auf 1,793 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 65,05 Prozent.

Bei 1,345 USD erreichte SUI am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.01.2025 bei 5,016 USD.

