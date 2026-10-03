|Investment im Blick
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03.10.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen
Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 2,844 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in TON investierten, hätten nun 351,57 Toncoin im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 528,39 USD, da Toncoin am 02.10.2026 1,503 USD wert war. Damit wäre das Investment um 47,16 Prozent gesunken.
Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Am 06.10.2025 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,855 USD.
Redaktion finanzen.net
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