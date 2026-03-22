So viel Wert wäre mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 0,8136 USD gehandelt. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,90 Worldcoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,17 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 21.03.2026 auf 0,3187 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,83 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.03.2026 bei 0,3109 USD. Am 09.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net