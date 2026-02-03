|Profitable NEO-Investition?
|
03.02.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einem Neo-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Neo notierte gestern vor 1 Jahr bei 11,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in NEO investiert, befänden sich nun 8,736 Neo in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,65 USD, da Neo am 02.02.2026 3,279 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 71,35 Prozent verringert.
Bei 3,041 USD erreichte die Kryptowährung am 31.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 12.02.2025 bei 11,61 USD.
Redaktion finanzen.net
