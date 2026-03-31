Langzeit-Anlage 31.03.2026 11:03:14

So viel Wert wäre mit einem Neo-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Neo-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Neo verlieren können.

Neo war gestern vor 5 Jahren 44,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 223,59 Neo im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 588,50 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.03.2026 auf 2,632 USD belief. Damit wäre die Investition 94,12 Prozent weniger wert.

Bei 2,421 USD erreichte der Coin am 08.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 24.08.2025 erreicht und liegt bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

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