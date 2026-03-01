|Lukrative POL-Investition?
|
01.03.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 28.02.2025 notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2720 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in POL investiert hat, hat nun 367,64 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,10 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.02.2026 auf 0,1091 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,90 Prozent verringert.
Am 11.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,088865 USD. Bei 0,3035 USD erreichte der Coin am 02.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
