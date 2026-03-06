Krypto-Anlage im Fokus 06.03.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einer frühen SHIBA INU-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,000013 USD gehandelt. Bei einer SHIB-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74 682 598,95 SHIBA INU in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 412,99 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 05.03.2026 auf 0,000006 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,70 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte SHIBA INU am 06.03.2026 bei 0,000005 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

