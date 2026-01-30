So viel Wert wäre mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.10.2021 kostete SHIBA INU 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 357 142 857,14 SHIBA INU. Da sich der Wert eines Coins am 29.01.2026 auf 0,000007 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 625,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,75 Prozent verringert.

Am 31.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.01.2025 bei 0,000019 USD.

Redaktion finanzen.net