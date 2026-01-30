Wertentwicklung im Fokus 30.01.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.10.2021 kostete SHIBA INU 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 357 142 857,14 SHIBA INU. Da sich der Wert eines Coins am 29.01.2026 auf 0,000007 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 625,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,75 Prozent verringert.

Am 31.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.01.2025 bei 0,000019 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1861
0,0000
0,00
Japanischer Yen
183,609
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,866
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9164
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,2664
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen