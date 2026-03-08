|Lukratives SUI-Investment?
|
08.03.2026 11:03:14
So viel Wert wäre mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,581 USD. Bei einem SUI-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 387,40 Sui in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 07.03.2026 auf 0,8950 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 346,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,33 Prozent abgenommen.
Am 24.02.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8603 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
