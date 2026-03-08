Lukratives SUI-Investment? 08.03.2026 11:03:14

So viel Wert wäre mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Sui Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,581 USD. Bei einem SUI-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 387,40 Sui in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 07.03.2026 auf 0,8950 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 346,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,33 Prozent abgenommen.

Am 24.02.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8603 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1619
0,0010
0,09
Japanischer Yen
183,284
0,3940
0,22
Britische Pfund
0,8662
-0,0034
-0,39
Schweizer Franken
0,9011
-0,0056
-0,62
Hongkong-Dollar
9,0874
0,0122
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:11 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
10:36 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen