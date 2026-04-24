Wertzuwachs oder -verlust? 24.04.2026 11:03:13

So viel Wert wäre mit einem Uniswap-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Uniswap-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Uniswap gebracht.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Uniswap 32,90 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 3,039 Uniswap. Da sich der Wert von Uniswap am 23.04.2026 auf 3,296 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10,02 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 89,98 Prozent.

Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,019 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

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