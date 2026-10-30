So viel Wert wäre mit einem Uniswap-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Uniswap 25,43 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 3,933 Uniswap. Da sich der Wert von Uniswap am 29.10.2026 auf 6,451 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,37 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 74,63 Prozent.

Am 10.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion Finanzen.net