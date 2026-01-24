|Krypto-Invest im Blick
|
24.01.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 23.01.2025 lag der Kurs von VeChain bei 0,048969 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 204 211,58 VET im Depot. Die gehaltenen VeChain wären am 23.01.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0,010238 USD 2 090,68 USD wert gewesen. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 090,68 USD entspricht einer negativen Performance von 79,09 Prozent.
Am 18.12.2025 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,009798 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.01.2025 bei 0,047665 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
