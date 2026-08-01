Wertentwicklung im Fokus 01.08.2026 11:03:15

So viel Wert wäre mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0,030448 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 328 431,49 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 31.07.2026 auf 0,004741 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 557,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,43 Prozent verringert.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 0,026563 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1529
0,0004
0,03
Japanischer Yen
181,59
-2,4000
-1,30
Britische Pfund
0,8559
-0,0003
-0,04
Schweizer Franken
0,9307
0,0024
0,26
Hongkong-Dollar
9,041
0,0016
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:44 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
08:44 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:20 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen