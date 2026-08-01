So viel Wert wäre mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0,030448 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 328 431,49 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 31.07.2026 auf 0,004741 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 557,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,43 Prozent verringert.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 0,026563 USD.

Redaktion finanzen.net