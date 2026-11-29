|Entwicklung der Investition
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29.11.2026 19:43:14
So viel Wert wäre mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 0,6501 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 153,83 WLD im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 36,85 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,2395 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,15 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 21.11.2026 erreicht und liegt bei 0,2280 USD. Bei 0,6698 USD erreichte Worldcoin am 16.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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