So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Vor 1 Jahr war ein Aptos 4,905 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203,89 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 173,18 USD, da sich der Wert von Aptos am 04.04.2026 auf 0,8494 USD belief. Damit wäre das Investment 82,68 Prozent weniger wert.

Bei 0,8095 USD erreichte der Coin am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 6,151 USD erreichte die Kryptowährung am 13.05.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net