|Lohnende APT-Anlage?
|
02.08.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 01.08.2025 war Aptos 4,239 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 23,59 Aptos im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13,00 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.08.2026 auf 0,5510 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 87,00 Prozent verkleinert.
Am 01.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,5510 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1529
|
0,0004
|
|
0,03
|Japanischer Yen
|
181,59
|
-2,4000
|
|
-1,30
|Britische Pfund
|
0,8559
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9307
|
0,0024
|
|
0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,041
|
0,0016
|
|
0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.