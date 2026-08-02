Lohnende APT-Anlage? 02.08.2026 11:03:15

So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Aptos gewesen.

Am 01.08.2025 war Aptos 4,239 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 23,59 Aptos im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13,00 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.08.2026 auf 0,5510 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 87,00 Prozent verkleinert.

Am 01.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,5510 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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