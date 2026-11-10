ADA-Investition 10.11.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Cardano-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Cardano-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Cardano-Investment verlieren können.

Cardano wurde am 09.11.2023 zu einem Wert von 0,3680 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 271,73 Cardano in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 09.11.2026 auf 0,1769 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,92 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Cardano am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Am 11.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5567 USD.

Redaktion Finanzen.net

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